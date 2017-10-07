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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии

Хэмилтон выиграл квалификацию
Eurosport

3 ч. назад

Британец впервые стартует с поула на «Сузуке»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Японии. Второе время показал партнер Хэма Валттери Боттас, третье – главный соперник Льюиса Себастьян Феттель.

Хэмилтон выиграл 71 поул в карьере и увеличил отрыв от Михаэля Шумахера.

  • Гран-при Японии начнется 8 октября в 7:00 (мск).
  • Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачете, опередая Феттеля на 34 очка.

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