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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии
Британец впервые стартует с поула на «Сузуке»
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Японии. Второе время показал партнер Хэма Валттери Боттас, третье – главный соперник Льюиса Себастьян Феттель.
Хэмилтон выиграл 71 поул в карьере и увеличил отрыв от Михаэля Шумахера.
- Гран-при Японии начнется 8 октября в 7:00 (мск).
- Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачете, опередая Феттеля на 34 очка.
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