Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при Японии и оторвался от Себастьяна Феттеля

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии и выиграл восьмую гонку в сезоне-2017.

Второе и третье места заняли гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо соответственно.

Главный соперник Хэмилтона в борьбе за чемпионство Себастьян Феттель из Ferrari сошел с дистанции после четвертого круга из-за проблем с зажиганием двигателя.

За четыре гонки до финиша сезона-2017 отрыв Льюиса от Себастьяна увеличился до 59 очков.

Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в четвертый раз и сравнялся с Феттелем. Чаще в Японии побеждал только Михаэль Шуммахер (6).

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