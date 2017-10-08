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Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при Японии и оторвался от Себастьяна Феттеля

Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при Японии и оторвался от Феттеля
Eurosport

5 ч. назад

С титулом чемпиона мира все ясно.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии и выиграл восьмую гонку в сезоне-2017.

Второе и третье места заняли гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо соответственно.

Главный соперник Хэмилтона в борьбе за чемпионство Себастьян Феттель из Ferrari сошел с дистанции после четвертого круга из-за проблем с зажиганием двигателя.

  • За четыре гонки до финиша сезона-2017 отрыв Льюиса от Себастьяна увеличился до 59 очков.
  • Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в четвертый раз и сравнялся с Феттелем. Чаще в Японии побеждал только Михаэль Шуммахер (6).

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