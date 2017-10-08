Getty Images
Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при Японии и оторвался от Себастьяна Феттеля
С титулом чемпиона мира все ясно.
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии и выиграл восьмую гонку в сезоне-2017.
Второе и третье места заняли гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо соответственно.
Главный соперник Хэмилтона в борьбе за чемпионство Себастьян Феттель из Ferrari сошел с дистанции после четвертого круга из-за проблем с зажиганием двигателя.
- За четыре гонки до финиша сезона-2017 отрыв Льюиса от Себастьяна увеличился до 59 очков.
- Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в четвертый раз и сравнялся с Феттелем. Чаще в Японии побеждал только Михаэль Шуммахер (6).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте