Eurosport
Себастьян Феттель выиграл 50-й поул в карьере
Немецкий пилот Ferrari был самым быстрым в квалификации Гран-при Мексики.
В третьем сегменте квалификации Феттель показал результат 1 минута 16,488 секунды. Вторым стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен (1.16,574). Третьим – Льюис Хэмилтон из Mercedes (1.16,934).
В первой десятке по итогам квалификации также оказались: 4. Валттери Боттас (Mercedes); 5. Кими Райкконен (Ferrari); 6. Эстебан Окон (Force India); 7. Даниэль Риккардо (Red Bull); 8. Нико Хюлькенберг (Renault); 9. Карлос Сайнс (Renault); 10. Серхио Перес (Force India).
- Гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье на автодроме имени братьев Родригес.
- В квалификации из-за проблем с силовой установкой не принял участие пилот Toro Rosso Пьер Гасли. Решение о допуске француза на старт будут принимать стюарды.
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