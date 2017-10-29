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Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира

Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира
Eurosport

29 мин. назад

Британский пилот Mercedes завоевал титул за 2 гонки до конца чемпионата.

В воскресенье в Мексике завершился 18-й этап чемпионата «Формулы-1». Победу на Гран-при одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Валттери Боттас из Mercedes. Третьим – гонщик Ferrari Кими Райкконен.

Льюис Хэмилтон занял девятое место. При таких раскладах пилоту Ferrari Себастьяну Феттелю нужна была только победа, чтобы сохранить теоретические шансы на титул, но немец финишировал четвертым.

  • В начале гонки Хэмилтон и Феттель столкнулись, получили повреждения и откатились в конец пелотона.
  • У Хэмилтона 333 очка в общем зачете. Феттель набрал 277 баллов.
  • Хэмилтон ранее становился чемпионом в 2008, 2014 и 2015 годах.

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