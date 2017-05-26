Пилот Williams Лэнс Стролл: «В Монако у меня были проблемы в тех же поворотах, что и на PlayStation»

На 54-й минуте тренировочных заездов дебютант Williams разбил машину на выходе из третьего поворота. Сессию остановили красными флагами для эвакуации машины.

«Я очень доволен этим днем за исключением небольшой аварии в конце. Думаю, прежде всего, мне надо лучше проходить 8-й поворот, а также последний.

Меня просто бесит, что даже, когда я играю на PlayStation, у меня всегда проблемы именно в этих двух поворотах. Оказывается, в реальности тоже», – цитирует Стролла Motorsport.

Лэнс Стролл в обеих частях свободных заездов показал 16-й результат.

Пилот Toro Rosso Даниил Квят в первой части заездов стал шестым, а во второй поднялся на четвертую строчку.

Гран-при Монако пройдет в воскресенье, 28 мая.

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