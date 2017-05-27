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Льюис Хэмилтон провалил квалификацию Гран-при Монако и не прошел в третий сегмент
Поул достался Кими Райкконену.
Квалификация Гран-при Монако принесла сенсационный результат: пилот Mercedes, трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не прошел в третий сегмент из-за проблем с автомобилем.
Победу в квалификации одержал пилот Ferrari Кими Райкконен. Для 37-летнего финна этот поул стал первым с Гран-при Франции-2008. С того момента прошло 129 этапов – это рекордный промежуток между двумя завоеванными поулами.
Второе место занял партнер Райкконена Себастьян Феттель, тройку замкнул Вальтери Боттас из Mercedes. Пилот Toro Rosso Даниил Квят показал 11-й результат.
- Гонка пройдет 28 мая.
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