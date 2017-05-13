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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании
Партнером британца на первой линии станет Себастьян Феттель из Ferrari.
Себ вклинился между пилотами Mercedes, показав время 1 минута 19,200 секунды. Хэмилтон опередил его на 51 тысячную секунды.
Третью позицию занял Валттери Боттас (1 минута 19,373 секунды). На второй линии стартовой решетки ему составит компанию Кими Райкконен (Ferrari).
- Даниил Квят занял 20-е место.
- Гран-при Испании пройдет 14 мая.
- Начало гонки – 15:00 (мск).
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