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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Даниил Квят в десятке.
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержла победу на Гран-при Испании. Второе место занял немецкий спортсмен из Ferrari Себастьян Феттель. Третья строчка у Дэниэля Риккардо (Red Bull).
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят приехал к финишу девятым.
- Другие пилоты Mercedes, Ferrari и Red Bull – Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен до финиша не доехали.
- Льюис Хэмилтон набрал 98 баллов и сохранил второе место в генеральной классификации. Лидирует Себастьян Феттель со 104 очками.
- В Кубке Конструкторов лидирует Mercedes с 161 баллами. У идущими вторыми Ferrari – 153 очка. Red Bull с 72 баллами – третьи.
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