Getty Images

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Eurosport

43 мин. назад

Даниил Квят в десятке.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержла победу на Гран-при Испании. Второе место занял немецкий спортсмен из Ferrari Себастьян Феттель. Третья строчка у Дэниэля Риккардо (Red Bull).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят приехал к финишу девятым.

  • Другие пилоты Mercedes, Ferrari и Red Bull – Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен до финиша не доехали.
  • Льюис Хэмилтон набрал 98 баллов и сохранил второе место в генеральной классификации. Лидирует Себастьян Феттель со 104 очками.
  • В Кубке Конструкторов лидирует Mercedes с 161 баллами. У идущими вторыми Ferrari – 153 очка. Red Bull с 72 баллами – третьи.

Все новости Формулы-1

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
 351 просмотров3 ч
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
2 645 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться