Кими Райкконен пригласил в паддок мальчика, разрыдавшегося после его схода на Гран-при Испании

В воскресенье Райкконен сошел с трассы на старте Гран-при Испании после столкновения с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.

Эмоциональнее всех на неудачу финна отреагировал на трибунах юный болельщик Ferrari, слезы которого попали в телеэфир.

После гонки Райкконен пригласил мальчика в боксы, пообщался с ним и подарил кепку.

Гран-при Испании выиграл гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Пилот Ferrari Себастьян Феттель финишировал вторым.

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