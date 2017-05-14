Eurosport

Кими Райкконен пригласил в паддок мальчика, разрыдавшегося после его схода на Гран-при Испании

Райкконен пригласил в паддок мальчика, разрыдавшегося после его схода на Гран-при Испании
Eurosport

38 мин. назад

Трогательная история.

В воскресенье Райкконен сошел с трассы на старте Гран-при Испании после столкновения с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.

Эмоциональнее всех на неудачу финна отреагировал на трибунах юный болельщик Ferrari, слезы которого попали в телеэфир.

После гонки Райкконен пригласил мальчика в боксы, пообщался с ним и подарил кепку.

  • Гран-при Испании выиграл гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
  • Пилот Ferrari Себастьян Феттель финишировал вторым.

Еще больше эмоций из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
 591 просмотров4 ч
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
4 120 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться