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Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль пронесся по трассе «Формулы-1» и доказал, что он крут во всем

Пуйоль пронесся по трассе «Формулы-1» и доказал, что он крут во всем
Eurosport

1 час назад

39-летний футболист исполнил мечту.

Бывший капитан «Барселоны» и давний поклонник «Формулы-1» Карлес Пуйоль получил шанс почувствовать себя гонщиком и промчаться по трассе Гран-при Испании. Для легендарного футболиста выделили специальный двухместный болид, чтобы Карлесу помогал координатор.

  • Гран-при Испании-2017 завершился триумфом Льюиса Хэмилтона.
  • Пуоль – чемпион мира (2010) и Европы (2008) в составе сборной Испании.
  • С «Барселоной» Карлес завоевал 21 трофей, включая 6 чемпионств в Ла Лиге и 3 победы в Лиге чемпионов. В 2014 году он завершил карьеру.
  • В 2016 году Пуйоль посетил этапы «Формулы-1» в Канаде и Мексике.

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