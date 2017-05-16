Eurosport
Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль пронесся по трассе «Формулы-1» и доказал, что он крут во всем
39-летний футболист исполнил мечту.
Бывший капитан «Барселоны» и давний поклонник «Формулы-1» Карлес Пуйоль получил шанс почувствовать себя гонщиком и промчаться по трассе Гран-при Испании. Для легендарного футболиста выделили специальный двухместный болид, чтобы Карлесу помогал координатор.
- Гран-при Испании-2017 завершился триумфом Льюиса Хэмилтона.
- Пуоль – чемпион мира (2010) и Европы (2008) в составе сборной Испании.
- С «Барселоной» Карлес завоевал 21 трофей, включая 6 чемпионств в Ла Лиге и 3 победы в Лиге чемпионов. В 2014 году он завершил карьеру.
- В 2016 году Пуйоль посетил этапы «Формулы-1» в Канаде и Мексике.
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