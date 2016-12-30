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На лечение Михаэля Шумахера ушло 16 млн евро за 3 года
О состоянии немца до сих пор ничего неизвестно.
Каждая неделя лечения обходится семье пилота в 135 тысяч евро. За три года родственники потратили 16 млн евро, сообщает The Mirror.
За это время жена спортсмена Коринна продала дом немца в Норвегии и личный самолет. До аварии состояние Михаэля оценивалось в 590 млн евро.
- Шумахер ударился головой о камень 29 декабря 2013 года, катаясь на лыжах. Полгода он находился в состоянии комы.
- В сентябре немецкий журнал Bunte опубликовал интервью с неназванным другом Шумахера, который рассказал, что Михаэль уже может ходить при поддержке врачей.
- Жена и менеджер спортсмена отказываются от комментариев.
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