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На лечение Михаэля Шумахера ушло 16 млн евро за 3 года

На лечение Шумахера ушло 16 млн евро за 3 года
Eurosport

Вчера в 09:27

О состоянии немца до сих пор ничего неизвестно.

Каждая неделя лечения обходится семье пилота в 135 тысяч евро. За три года родственники потратили 16 млн евро, сообщает The Mirror.

За это время жена спортсмена Коринна продала дом немца в Норвегии и личный самолет. До аварии состояние Михаэля оценивалось в 590 млн евро.

  • Шумахер ударился головой о камень 29 декабря 2013 года, катаясь на лыжах. Полгода он находился в состоянии комы.
  • В сентябре немецкий журнал Bunte опубликовал интервью с неназванным другом Шумахера, который рассказал, что Михаэль уже может ходить при поддержке врачей.
  • Жена и менеджер спортсмена отказываются от комментариев.

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