Фанфан-тюльпан. Ферстаппен как главный негодяй года

Недоверие, удивление, гнев, обида, ярость, стыд, восхищение, обожание и гордость – один пилот за сезон вызвал больше эмоций, чем весь пелотон. Макс Ферстаппен за год превратился из самого молодого дебютанта в самого молодого победителя и идеального нового Сенну.

До скандального разжалования Квята в Сочи Ферстаппен за три гонки уничтожил жгучего напарника Карлоса Сайнса в Toro Rosso, но оставался наглым юнцом, не более. Неизвестно, кто инициировал смену Дани на Макса: отец голландца или сам консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, но решение вызвало бурю критики. Как минимум потому, что Квят неплохо выступал и успел подняться на подиум в отличие от партнера по Red Bull Риккардо. Сев в кокпит Дани, Макс рисковал карьерой – результата ждали в дебютной гонке в Испании, было бы чудом пробиться в тройку на фоне непобедимой пары Mercedes и быстрых Ferrari.

Но Ферстаппен победил. На руку сыграла совместная авария Росберга и Хэмилтона на старте Гран-при Испании, а также новый мотор Renault, заменивший недоразумение с Klio или Logana, стоявшее раньше. Но уверенный пилотаж на знакомой трасса и мощнейшая оборона на незнакомой машине от Кими Райкконена на последних кругах вывела юного победителя в хедлайнеры сезона. О его успехе говорили больше, чем о первой виктории Льюиса Хэмилтона в 2007 году.

А дуэль с Кими переросла в войну. В Спа Макс едва не угробил себя и финна, после чего Айсмен взорвался. Ферстаппен слишком молод, чтобы уважать старческие условности, он использовал в борьбе любые возможности, активно смещаясь в зоне торможения. Да, это опасно, но до 2016 года не было официально запрещено. Диковатыми маневрами Макс вернул гонкам остроту, яркость и благоговейный ужас. Это уже не покатушки по рельсам друг за другом в ожидании обгона на прямой под DRS. Жаль, что FIA посчитала иначе – теперь менять траекторию в повороте запрещено.

И до Ферстаппена находились юнцы, рвущие всех и вся, но большинство из них – конформисты. Хэмилтон трясся в гараже, подсказывая менеджерам, как надо обвинить Алонсо, а на публике улыбался и извинялся. Озарял юношеской улыбкой гараж Red Bull и Феттель, дружески пожимая руку главному врагу – Уэбберу. Фернандо Алонсо послушно действовал по плану Флавио Бриаторе и через слово благодарил команду Renault.

Но дерзкий Макс вернул соперников в жестокий мир гонок, вызывая не восхищенное умиление, а злость. Хотя немножко и гордость. Ну совсем чуть-чуть – как бы сказал Хан Соло: «Ты же любишь негодяев».

«Формула-1» давно не видела таких негодяев – Макс обеспечил застаревшему проекту Экклстоуна свежесть XXI века. Он не стеснялся выделываться на трассе даже после выговоров от Берни и FIA. Например, не отдал позицию Феттелю в Мексике и вынудил того ошибиться, из-за чего третье место досталось Риккардо.

Но Ферстаппен принес в гонки не только собственное эго, но и красоту, фанатов и напряжение до последнего круга. В Спа голландских болельщиков прозвали оранжевой чумой, страна мгновенно заразилась вирусом «Формулы-1» и обеспечила ажиотаж на уровне чемпионата мира по футболу. Такого мало кто ожидал. Как и удивительной дождевой гонки Макса в Бразилии, после которой его наперебой сравнивали с Айртоном Сенной, известным поклонником мокрого асфальта.

Макс оживил интригу в борьбе за третье – пятое места в чемпионате и подарил миру нового претендента на титул уже в 2017 году. Букмекеры принимают ставки даже на серию побед голландского парня, а ведь ему лишь 19 лет. В эпоху компьютеризации гонок почти все решает автоматика. А новички один другого моложе водят машины без эмоций, словно в руках не руль, а DualShock 4. Макс отказался ехать по траектории, извиняться и улыбаться – он вернул искру в «Формулу-1».

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