Валттери Боттас: «Счастлив и горд стать частью семьи Mercedes»

Пилот Валттери Боттас объявил, что стал новым гонщиком Mercedes. «Чувствую, что я ничего не добился в Формуле 1, поэтому я голоден до побед как командных, так и персональных. Я готов трудиться изо всех сил, так как еще молод и быстр, поэтому очевидно, что Льюис Хэмилтон будет отличным партнером для меня», – сказал Валттери.

«Он [Льюис] – многократный чемпион мира, и каждый знает, насколько он хорош, поэтому работа вместе станет отличным вызовом для меня, чтобы сравниться с ним. Но в первую очередь это будет здорово для нас обоих и поможет подтолкнуть команду вперед», – заключил финн.

Валттери Боттас пришел в Mercedes на замену завершившему карьеру чемпиону мира Нико Росбергу.

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