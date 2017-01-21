AFP

Берни Экклстоуну предложат пост пожизненного президента «Формулы-1»

Экклстоуну предложат пост пожизненного президента «Формулы-1»
Eurosport

16 ч. назад

Старика технично сливают.

Новые владельцы серии из Liberty намерены отодвинуть Берни от непосредственного управления гонками. Решение о его переходе на номинальную должность ожидается на следующей неделе.

Вместо Экклстоуна управлять коммерческой частью будет экс-глава телеканала ESPN Шон Брэтчс, а с руководством спортивной частью поможет бывший босс Mercedes Росс Браун, сообщает Sky Sports.

  • Liberty получила от FIA и собственных акционеров одобрение на выкуп «Формулы-1».
  • Покупка состоит из двух этапов: первый – продажа 18,7% акций; второй – оставшаяся часть акций, сделка по ним состоится в первом квартале 2017 года.

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