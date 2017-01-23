«Меня свергли». Берни Экклстоун покинул пост главы «Формулы-1»

Новые владельцы «Формулы-1» – компания Liberty Media – отправили в отставку многолетнего главу гоночной серии Берни Экклстоуна. Британец, которому в октябре исполнилось 86, руководил организацией на протяжении 40 лет. Ранее Берни предложили пожизненную должность почетного президента.

«Меня свергли. Я больше не руковожу компанией, а моя новая должность очень распространена в США – я буду пожизненным почетным президентом. Вступаю в новую должность, толком не зная, что именно она означает», – прокомментировал произошедшее Экклстоун auto-motor-und-sport.

О назначении нового главы «Формулы-1» будет объявлено в течение недели.

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