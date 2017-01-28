Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил болельщикам разработать дизайн нового шлема

«Разыскивается новый дизайн шлема. Вы хотите разработать дизайн моего гоночного шлема для нового сезона «Формулы»? Я лично встречусь с победителем на одном из треков и подарю ему точную копию шлема. Я ищу новый макет, который изменит мою текущую тему и будет цвета Candy Apple Red.

Я выберу тот дизайн, который я почувствую самым стильным, вдохновляющим, культовым и бросающимся в глаза. Чтобы принять участие в конкурсе, просто опубликуйте дизайн в своем открытом инстаграм-аккаунте с хэштэгом #LH44Design. Пожалуйста, используйте шаблон, который можно скачать по ссылке в bio», – написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон – трехкратный чемпион мира (2008, 2014, 2015).

В сезоне-2016 британец занял второе место.

Хэмилтон выступает за Mercedes.

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