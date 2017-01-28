AFP

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил болельщикам разработать дизайн нового шлема

Хэмилтон предложил болельщикам разработать дизайн нового шлема
Eurosport

50 мин. назад

Победителя ждет хороший подарок.

«Разыскивается новый дизайн шлема. Вы хотите разработать дизайн моего гоночного шлема для нового сезона «Формулы»? Я лично встречусь с победителем на одном из треков и подарю ему точную копию шлема. Я ищу новый макет, который изменит мою текущую тему и будет цвета Candy Apple Red.

Я выберу тот дизайн, который я почувствую самым стильным, вдохновляющим, культовым и бросающимся в глаза. Чтобы принять участие в конкурсе, просто опубликуйте дизайн в своем открытом инстаграм-аккаунте с хэштэгом #LH44Design. Пожалуйста, используйте шаблон, который можно скачать по ссылке в bio», – написал Хэмилтон.

  • Льюис Хэмилтон – трехкратный чемпион мира (2008, 2014, 2015).
  • В сезоне-2016 британец занял второе место.
  • Хэмилтон выступает за Mercedes.

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