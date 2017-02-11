Джереми Кларксон: «Уход Берни Экклстоуна – хорошая новость для «Формулы-1»

Британский телеведущий программы The Grand Tour уверен, что гоночную серию ждет великое будущее. «Исполнительным директором «Формулы-1» стал Чейз Кэри, а он американец. Американцы знают, что такое хорошее шоу. Только вдумайтесь, гонки NASCAR проходят при полностью заполненных трибунах на автодромах, рассчитанных на 250 тысяч зрителей. Никакой другой спорт не может этим похвастаться. В «Формуле-1» должны понять: гонки проводятся для болельщиков.

Единственный способ привлечь внимание публики и спонсоров: нужно вновь сделать гонки интересными. Думаю, американцы это понимают. Берни мне по-своему симпатичен, но, по-моему, хорошо, что он ушел. Есть надежда, что теперь «Формула-1» станет ярким шоу», – заявил Кларксон.

Берни Экклстоун покинул пост главы «Формулы-1» в конце января 2017 года.

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