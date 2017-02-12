AFP

Льюис Хэмилтон заработает 18,7 миллионов евро в год, Даниил Квят – 940 тысяч

Хэмилтон заработает 18,7 миллионов евро в год, Квят – 940 тысяч
Eurosport

7 мин. назад

Британец получает почти как Месси.

Лучший пилот «Формулы-1» последних лет имеет самую высокую зарплату наряду с гонщиком McLaren Фернандо Алонсо. По соглашениям с конюшнями Хэмилтон и Алонсо получат по 18,7 млн евро за следующий сезон. На третьем месте по величине дохода расположился Себастьян Феттель (Ferrari) – 14,1 млн. Российский гонщик Даниил Квят получит 940 тысяч евро, выяснил Motorsport-Total.

  • Хэмилтон занял второе место по итогам Кубка мира-2016, проиграв партнеру по команде Нико Росбергу.
  • Росберг завершил карьеру по окончанию сезона.

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