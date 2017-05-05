Фернандо Алонсо намотал двух птиц на покрышки, тестируя реактивный болид IndyCar

Фернандо Алонсо 3 мая проводил тесты для участия в гонке «500 миль Индианаполиса». В результате заезда испанца погибли две птицы, которые пытались взлететь с асфальта перед столкновением с болидом.

После происшествия команда Andretti Autosport зазвала пилота в боксы, где механики потратили некоторое время, чтобы очистить машину.

Алонсо проехал 55 кругов на Dallara DW12. Его лучший результат по средней скорости на круге составил 219,654 мили в час.

Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдет 28 мая.

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