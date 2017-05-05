Eurosport

Фернандо Алонсо намотал двух птиц на покрышки, тестируя реактивный болид IndyCar

Алонсо намотал двух птиц на покрышки, тестируя реактивный болид IndyCar
Eurosport

Вчера в 13:52

Птичек жалко.

Фернандо Алонсо 3 мая проводил тесты для участия в гонке «500 миль Индианаполиса». В результате заезда испанца погибли две птицы, которые пытались взлететь с асфальта перед столкновением с болидом.

После происшествия команда Andretti Autosport зазвала пилота в боксы, где механики потратили некоторое время, чтобы очистить машину.

  • Алонсо проехал 55 кругов на Dallara DW12. Его лучший результат по средней скорости на круге составил 219,654 мили в час.
  • Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдет 28 мая.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

Самый спортивный инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 070 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться