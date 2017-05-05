Eurosport

McLaren проведет киберспортивный турнир, победитель которого получит работу в команде

McLaren проведет киберспортивный турнир, победитель которого получит работу в команде
Eurosport

Вчера в 21:47

Небывалая возможность для геймеров.

McLaren совместно с Logitech организует турнир кибергонщиков, победитель которого получит годичный контракт с командой. Соревнование получило название World's Fastest Gamer.

Поучаствовать в турнире может каждый желающий. В финал попадут 10 лучших киберспортсменов, лучшего из которых выберут после игр на разных платформах и различных тестах, которые выявят инженерную обученность и умение каждого работать в команде, сообщает официальный сайт McLaren.

  • Ранее ни одна команда в мире подобные конкурсы не проводила.
  • В чемпионате «Формулы-1» лидирует Себастьян Феттель из Ferrari.

Календарь и результаты гонок чемпионата «Ф-1»

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 071 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться