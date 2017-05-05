McLaren проведет киберспортивный турнир, победитель которого получит работу в команде

McLaren совместно с Logitech организует турнир кибергонщиков, победитель которого получит годичный контракт с командой. Соревнование получило название World's Fastest Gamer.

Поучаствовать в турнире может каждый желающий. В финал попадут 10 лучших киберспортсменов, лучшего из которых выберут после игр на разных платформах и различных тестах, которые выявят инженерную обученность и умение каждого работать в команде, сообщает официальный сайт McLaren.

Ранее ни одна команда в мире подобные конкурсы не проводила.

В чемпионате «Формулы-1» лидирует Себастьян Феттель из Ferrari.

Календарь и результаты гонок чемпионата «Ф-1»

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