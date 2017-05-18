Bild: шантажист вымогал у жены Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей

В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер. Преступник написал: «Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети будут убиты».

Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета, сообщает Bild.de. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном.

Сын Шумахеров Мик выступает в гоночной серии «Формула-4».

В семье автогонщика есть еще один ребенок – дочь Джина-Мария.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

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