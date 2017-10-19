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McLaren продлил контракт с Фернандо Алонсо на сезон-2018
Хорошие новости перед Гран-при США.
McLaren подписал новый контракт с двукратным чемпионом мира. Испанец проведет в составе британской конюшни еще один сезон.
«То, что я смогу продлить отношения с членами McLaren, – это фантастические новости. Мое сердце всегда подсказывало мне остаться. Здесь я чувствую себя, как дома.
Это фантастическая команда, полная потрясающих людей, c которыми у меня сложились теплые и дружеские отношения», – сказал 36-летний гонщик.
- Алонсо выигрывал чемпионат мира «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
- За четыре этапа до финиша сезона-2017 Фернандо с 10 очками занимает 16-е место.
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