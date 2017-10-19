McLaren продлил контракт с Фернандо Алонсо на сезон-2018

McLaren подписал новый контракт с двукратным чемпионом мира. Испанец проведет в составе британской конюшни еще один сезон.

«То, что я смогу продлить отношения с членами McLaren, – это фантастические новости. Мое сердце всегда подсказывало мне остаться. Здесь я чувствую себя, как дома.

Это фантастическая команда, полная потрясающих людей, c которыми у меня сложились теплые и дружеские отношения», – сказал 36-летний гонщик.

Алонсо выигрывал чемпионат мира «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.

За четыре этапа до финиша сезона-2017 Фернандо с 10 очками занимает 16-е место.

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