Getty Images

McLaren продлил контракт с Фернандо Алонсо на сезон-2018

McLaren продлил контракт с Алонсо на сезон-2018
Eurosport

1 час назадОбновлено 34 мин. назад

Хорошие новости перед Гран-при США.

McLaren подписал новый контракт с двукратным чемпионом мира. Испанец проведет в составе британской конюшни еще один сезон.

«То, что я смогу продлить отношения с членами McLaren, – это фантастические новости. Мое сердце всегда подсказывало мне остаться. Здесь я чувствую себя, как дома.

Это фантастическая команда, полная потрясающих людей, c которыми у меня сложились теплые и дружеские отношения», – сказал 36-летний гонщик.

  • Алонсо выигрывал чемпионат мира «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
  • За четыре этапа до финиша сезона-2017 Фернандо с 10 очками занимает 16-е место.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный

01:04
Популярные видео
Императорская игра О’Салливана и, конечно же, сенчури
2 445 просмотров4 ч
Издевательская шайба Зеттерберга, на которую «Торонто» ответил разгромной победой
1 605 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться