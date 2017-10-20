Eurosport

13 заводных фоток дамы, которая мечтает создать женскую «Формулу-1»

13 заводных фоток дамы, которая мечтает создать женскую «Формулу-1»
Артем Буторин

24 мин. назад

Кармен Хорда следит за фигурой и крутыми тачками.

Кармен и фанаты

Кармен и тренировка на улице

Кармен и какие-то мужики

Кармен и сапожки

Кармен и стиль

Кармен и любимый цвет

Кармен и выходные

Кармен и скучная тачка

Кармен и йога

Кармен и фотосет

Кармен и океан

Кармен и жесткая тренировка

Кармен и массажик

  • Хорда начала карьеру уже в 10 лет. С картинга.
  • В 12 лет она стала бронзовым призером чемпионата Валенсии
  • В 2015 Кармен стала пилотом по развитию в команде Формулы-1 Lotus. В 2016-м 29-летняя дама заняла аналогичную должность в Renault.
  • В октябре Хорда предложила создать «Формулу-1 для женщин. За всю историю в «Королевских гонках» выступали 5 девушек.

Еще девчули, которые делают спорт сексуалньее:

11 высушенных фоток атлетки с прессом, как у Черепашек-ниндзя

11 фоток обаятельной боксерши из Казахстана, которые сбивают с ног сильнее, чем ее апперкот

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вкуснейшее дерби Нью-Йорка, которое решилось только в серии буллитов

03:51
Популярные видео
Вратарь «Эдмонтона» закинул в свои ворота, но дальше стоял стеной
 329 просмотров6 ч
О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный
20 507 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться