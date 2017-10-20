Eurosport
13 заводных фоток дамы, которая мечтает создать женскую «Формулу-1»
Кармен Хорда следит за фигурой и крутыми тачками.
Кармен и фанаты
Кармен и тренировка на улице
Кармен и какие-то мужики
Кармен и сапожки
Кармен и стиль
Кармен и любимый цвет
Кармен и выходные
Кармен и скучная тачка
Кармен и йога
Кармен и фотосет
Кармен и океан
Кармен и жесткая тренировка
Кармен и массажик
- Хорда начала карьеру уже в 10 лет. С картинга.
- В 12 лет она стала бронзовым призером чемпионата Валенсии
- В 2015 Кармен стала пилотом по развитию в команде Формулы-1 Lotus. В 2016-м 29-летняя дама заняла аналогичную должность в Renault.
- В октябре Хорда предложила создать «Формулу-1 для женщин. За всю историю в «Королевских гонках» выступали 5 девушек.
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