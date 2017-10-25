Getty Images
Куратор Red Bull Гельмут Марко: «Даниил Квят больше не вернется»
В 2017 году фанаты «Формулы-1» российского гонщика на трассе точно не увидят.
Куратор гоночной программы Red Bull Гельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят потерял место в команде.
«Квят больше не вернется. Мы не верим, что он исправится в долгосрочной перспективе. Сезон завершат Гасли и Хартли, а дальше посмотрим», – заявил Марко Autobild.
- На счету Квята 72 Гран-при и 133 очка в «Формуле-1».
- Даниил выступает в серии с 2014 года.
- В сезоне 2017 на его счету 5 очков и 19 позиция в таблице.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте