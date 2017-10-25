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Куратор Red Bull Гельмут Марко: «Даниил Квят больше не вернется»

Куратор Red Bull: «Квят больше не вернется»
Eurosport

10 мин. назадИзменено 9 мин. назад

В 2017 году фанаты «Формулы-1» российского гонщика на трассе точно не увидят.

Куратор гоночной программы Red Bull Гельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят потерял место в команде.

«Квят больше не вернется. Мы не верим, что он исправится в долгосрочной перспективе. Сезон завершат Гасли и Хартли, а дальше посмотрим», – заявил Марко Autobild.

  • На счету Квята 72 Гран-при и 133 очка в «Формуле-1».
  • Даниил выступает в серии с 2014 года.
  • В сезоне 2017 на его счету 5 очков и 19 позиция в таблице.

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