Куратор Red Bull Гельмут Марко: «Даниил Квят больше не вернется»

Куратор гоночной программы Red Bull Гельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят потерял место в команде.

«Квят больше не вернется. Мы не верим, что он исправится в долгосрочной перспективе. Сезон завершат Гасли и Хартли, а дальше посмотрим», – заявил Марко Autobild.

На счету Квята 72 Гран-при и 133 очка в «Формуле-1».

Даниил выступает в серии с 2014 года.

В сезоне 2017 на его счету 5 очков и 19 позиция в таблице.

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