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Льюис Хэмилтон: «Четвертый титул не сделает меня лучше Айртона Сенны»
Пилот Mercedes отдал дань памяти великому бразильцу.
Хэмилтон заявил, что четвертый чемпионский титул, который он может завоевать уже в ближайшие выходные, не сделает его лучше Айртона Сенны.
«Жизнь Айртона внезапно оборвалась, и, я думаю, что если бы у него была возможность продолжать гонки в безопасных условиях, он продолжал бы выигрывать чемпионаты.
Я не думаю, что я лучше, потому что у меня больше побед, поул-позиций и будет больше чемпионств. Я очень горжусь тем, что мое имя упоминается вместе с его именем и все», – сказал Хэмилтон.
- В случае успеха Хэмилтон, который с детства был фанатом Сенны, сравняется по титулам с Себастьяном Феттелем и французом Аленом Простом.
- Больше чемпионств только у аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, выступавшего в середине прошлого века (5), и немца Михаэля Шумахера (7).
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