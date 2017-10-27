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Льюис Хэмилтон: «Четвертый титул не сделает меня лучше Айртона Сенны»

Хэмилтон: «Четвертый титул не сделает меня лучше Сенны»
Eurosport

1 час назадИзменено 33 мин. назад

Пилот Mercedes отдал дань памяти великому бразильцу.

Хэмилтон заявил, что четвертый чемпионский титул, который он может завоевать уже в ближайшие выходные, не сделает его лучше Айртона Сенны.

«Жизнь Айртона внезапно оборвалась, и, я думаю, что если бы у него была возможность продолжать гонки в безопасных условиях, он продолжал бы выигрывать чемпионаты.

Я не думаю, что я лучше, потому что у меня больше побед, поул-позиций и будет больше чемпионств. Я очень горжусь тем, что мое имя упоминается вместе с его именем и все», – сказал Хэмилтон.

  • В случае успеха Хэмилтон, который с детства был фанатом Сенны, сравняется по титулам с Себастьяном Феттелем и французом Аленом Простом.
  • Больше чемпионств только у аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, выступавшего в середине прошлого века (5), и немца Михаэля Шумахера (7).

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