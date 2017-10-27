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Представители Red Bull подтвердили, что больше не поддерживают Даниила Квята

Представители Red Bull подтвердили, что больше не поддерживают Квята
Eurosport

9 мин. назад

Похоже, в «Формуле-1» мы больше не увидим российского пилота.

Советник Red Bull Хельмут Марко прокомментировал ситуацию вокруг Даниила Квята.

«Недостаточно одной хорошей гонки за год. Red Bull и Квят разошлись», – цитирует Хельмута Auto Motor und Sport.

Red Bull не заинтересован в Данииле Квяте на следующий сезон, в Toro Rosso россиянина тоже не будет. Скорее всего, Квят покинет «Формулу-1», если не найдет команду на следующий сезон.

  • Даниил Квят завершил Гран-при США на десятой строчке.
  • Его партнер по команде Брендон Хартли пришел 13-м.

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