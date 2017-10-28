Глава Toro Rosso – о Данииле Квяте: «Обе стороны утратили доверие друг к другу»

Руководитель Toro Rosso Франц Тост назвал причины расставания Red Bull с Даниилом Квятом.

«Для Даниила сезон получился крайне неудачным. Было много технических проблем, не зависящих от Даниила, он ничего не мог сделать. Но сам он допустил некоторые ошибки.

После Остина на его счету всего 5 очков. Для сравнения: у Сайнса, хотя в CША он уже был не с нами, 54 балла.

Обе стороны утратили доверие друг к другу. В такой ситуации лучше прекратить сотрудничество – это дает Даниилу шанс найти другую команду и оценить свое будущее», – сказал Тост Motorsport.com

На гран-при США, ставшей его последней гонкой за Toro Rosso, Квят финишировал десятым.

В сезоне-2017 Даниил трижды заехал в десятку и досрочно завершил четыре гонки.

Экс-партнер Квята по Toro Rosso Карлос Сайнс набрал в этом сезоне 48 очков. В середине сентября он перешел в Renault, где добавил себе еще 6 баллов.

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