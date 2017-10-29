Williams и Force India подтвердили интерес к Даниилу Квяту

В воскресенье главный инженер Williams Падди Лоу заявил, что в конюшне рассматривают кандидатуру Квята в качестве основного пилота команды.

«Еще в Остине я сказал, что мы рассматриваем варианты со всеми пилотами, у которых на руках нет контракта. Это факт. Квят – приличный гонщик, поэтому его кандидатуру также нужно рассматривать», – сказал Лоу.

Интерес к Квяту проявляют и в Force India. Как сообщил операционный директор Force India Отмар Сафнауэр, Даниила рассматривают в качестве резервного гонщика команды. А в случае ухода Эстебана Окона в Mercedes Квят займет место боевого пилота.

В субботу консультант компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко объявил о прекращении сотрудничества с Квятом.

На Гран-при США Даниил занял десятое место. После гонки пилоту было предложено покинуть паддок. Квят даже не попрощался с командой Toro Rosso.

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