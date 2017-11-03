Даниил Квят ведет переговоры с McLaren

Даниил Квят может продолжить карьеру в McLaren. Российский пилот уже ведет переговоры с британской конюшней на предмет подписания контракта в качестве резервного пилота на следующий сезон.

Основными гонщиками McLaren в 2018 году будут Стоффель Вандорн и Фернандо Алонсо, передает ТАСС со ссылкой на UOL Esporte.

Места в «Формуле-1» на следующий сезон остаются только в двух командах – Williams и Sauber. Ранее сообщалось, что Williams заинтересован в подписании контракта с Квятом. На место в команде претендуют и Роберт Кубица с Полом ди Рестой.

28 октября Red Bull прекратил сотрудничество с Квятом, который выступал в текущем сезоне за Toro Rosso.

Всего в королевских гонках Квят провел четыре сезона и дважды поднимался на подиум: второе место в Венгрии (2015) и третье в Китае (2016).

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