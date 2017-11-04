Фелипе Масса завершит карьеру по окончании сезона

Бразильский пилот Williams Фелипе Масса завершит карьеру по итогам сезона-2017. Об этом сообщает сайт autosport.com.

Масса хотел завершить карьеру по окончании сезона-2016, но пошел навстречу руководству команды и продлил контракт на год. Команде требовался основной пилот после ухода Валттери Боттаса, и Масса откатал еще один сезон..

Масса претендовал на место в Williams в следующем сезоне, был готов согласиться на новый контракт только при наличии взаимного интереса.

На место в Williams, которое освободит 36-летний бразилец по окончании сезона, претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.

На счету Фелипе Массы участие в 267 Гран-при.

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