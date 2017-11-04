Getty Images

Фелипе Масса завершит карьеру по окончании сезона

Масса завершит карьеру по окончании сезона
Eurosport

1 час назад

Очередная легенда уходит.

Бразильский пилот Williams Фелипе Масса завершит карьеру по итогам сезона-2017. Об этом сообщает сайт autosport.com.

Масса хотел завершить карьеру по окончании сезона-2016, но пошел навстречу руководству команды и продлил контракт на год. Команде требовался основной пилот после ухода Валттери Боттаса, и Масса откатал еще один сезон..

Масса претендовал на место в Williams в следующем сезоне, был готов согласиться на новый контракт только при наличии взаимного интереса.

  • На место в Williams, которое освободит 36-летний бразилец по окончании сезона, претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.
  • На счету Фелипе Массы участие в 267 Гран-при.

Все новости «Формулы-1»

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Макдэвид и дружочки покуражились в танце с «дьяволами» и вырвали победу. Голов – куча

04:34
Популярные видео
«Предаторс» пожарили утятину из Анахайма, отгрузив им 5 шайб
 183 просмотров4 ч
Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»
3 103 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться