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Даниил Квят вернется в состав Toro Rosso на этапе «Формулы-1» Гран-при США

Квят вернется в состав Toro Rosso на Гран-при США
Р-Спорт

23 ч. назадОбновлено 21 ч. назад

Это еще не конец для русского пилота.

Российский гонщик вернется за руль болида Toro Rosso на 17-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при США, проинформировала команда.

Ранее сообщалось, что из-за ухода испанца Карлоса Сайнса-младшего в Renault на место британца Джолиона Палмера после японского этапа «Ф-1» российский гонщик может вернуться в число боевых пилотов.

  • Квят по решению боссов Toro Rosso пропустил Гран-при Малайзии и Гран-при Японии. Его заменил француз Пьер Гасли.
  • Гран-при США пройдет 20 – 22 октября в Остине.

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