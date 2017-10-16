Motorsport: Гран-при США станет для Даниила Квята последним в сезоне

В Toro Rosso планируют, что остаток чемпионата в ее составе проведут Брендон Хартли и Пьер Гасли, который вернется в «Формулу-1» после того, как примет участие в заключительном этапе японской Суперформулы, сообщает Motorsport.ru.

Наряду с Гасли, Хартли, который дебютирует в «Формуле-1» на этапе в Остине, рассматривается руководством гоночной программы Red Bull в качестве одного из основных кандидатов на место в Toro Rosso в 2018 году. Если в Остине новозеландец проявит себя достаточно хорошо на фоне Квята, то сохранит за кокпит, проведя оставшиеся три гонки в паре с Гасли.

Квят в Остине пропустит первую тренировку – вместо него за руль сядет Шон Гелаэль.

Решение о будущем Даниила руководство гоночной программы Red Bull примет зимой.

Даниил Квят потерял место в кокпите после аварии на Гран-при Сингапура.

Хартли – чемпион мира по автогонкам на выносливость в составе Porsche Team (2015), победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2017).

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