Eurosport

Усэйн Болт даст старт прогревочному кругу на Гран-при США

Болт даст старт прогревочному кругу на Гран-при США
Р-Спорт

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Организаторы планируют устроить шоу из 17-го этапа «Формулы-1».

Перед гонкой имена пилотов объявит известный конферансье Майкл Баффер. Болт даст сигнал о старте прогревочного круга.

Международная автомобильная Федерация в порядке исключения разрешила официальным лицам гонки нарушить регламент и начать гонку на 15 минут раньше положенного времени.

  • Гонка пройдет 22 октября на трассе в Остине.
  • Усэйн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»

03:39
Популярные видео
Жесткие аварии на авто, мотоциклах и великах: новый Watts немного жутковат
2 152 просмотров21 ч
Внеземной сэйв Гьюзана, который можно посмотреть 5 раз и все равно не понять, как он это сделал
24 392 просмотровВчера в 17:50
А еще вам может понравиться