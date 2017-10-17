Eurosport
Усэйн Болт даст старт прогревочному кругу на Гран-при США
Организаторы планируют устроить шоу из 17-го этапа «Формулы-1».
Перед гонкой имена пилотов объявит известный конферансье Майкл Баффер. Болт даст сигнал о старте прогревочного круга.
Международная автомобильная Федерация в порядке исключения разрешила официальным лицам гонки нарушить регламент и начать гонку на 15 минут раньше положенного времени.
- Гонка пройдет 22 октября на трассе в Остине.
- Усэйн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.
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