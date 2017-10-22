Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США, побив рекорд Михаэля Шумахера, Даниил Квят – 12-й

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при США с результатом 1 минута 33,108 секунды.

Британец в 117-й раз начнет гонку с первого ряда, что станет мировым рекордом. Прежде Льюис делил лидерство с легендарным Михаэлем Шумахером (116).

Второе место занял пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,239), тройку замкнул партнер Хэмилтону Вальтерри Боттас (+0,460). Пилот Toro Ross Даниил Квят показал 12-й результат.

Победитель Гран-при Малайзии Макс Ферстаппен из Red Bull показал 6-й результат, но из-за замены элементов силовой установки голландец потеряет 15 мест в стартовой решетке.

Гран-при США пройдет в воскресенье.

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