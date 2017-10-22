Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США, Mercedes взял Кубок конструкторов

Вторым и третьим финишировали гонщики Ferrari и Red Bull Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, который в одном из последних поворотов обошел Кими Райкконена.

После финиша стюарды оштрафовали Ферстаппена, болид которого четырьмя колесами был за пределами трассы, на 5 секунд – и третьим стал Райкконен, который уступил ему 4 секунды.

В борьбе за чемпионство Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля до 66 очков, а Mercedes за три этапа до конца чемпионата выиграл Кубок конструкторов.

Даниил Квят в третий раз в сезоне попал в очковую зону, заняв десятое место.

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