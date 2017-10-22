Getty Images

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США, Mercedes взял Кубок конструкторов

Хэмилтон выиграл Гран-при США, Mercedes взял Кубок конструкторов
Eurosport

50 мин. назадИзменено 35 мин. назад

Даниил Квят впервые за пять месяцев набрал очки.

Вторым и третьим финишировали гонщики Ferrari и Red Bull Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, который в одном из последних поворотов обошел Кими Райкконена.

После финиша стюарды оштрафовали Ферстаппена, болид которого четырьмя колесами был за пределами трассы, на 5 секунд – и третьим стал Райкконен, который уступил ему 4 секунды.

  • В борьбе за чемпионство Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля до 66 очков, а Mercedes за три этапа до конца чемпионата выиграл Кубок конструкторов.
  • Даниил Квят в третий раз в сезоне попал в очковую зону, заняв десятое место.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 12 штрафных минут Кросби, мегасэйв Василевского и преступления Кучерова против «пингвинов»

03:33
Популярные видео
Ронни добил Макгилла серией в 133 очка и вышел в финал
4 381 просмотров24 ч
«Фила» казнила «Эдмонтон» за 2 минуты до конца третьего периода
 431 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться