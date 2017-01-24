Термоядерный гол белорусского вратаря, после просмотра которого хочется печь драники и зразы

Полуфинальный матч Кубка Белоруссии между минским «Дорожником» и «Борисовом-900» был украшен невероятным голом вратаря минчан Максима Лысенко.

В одном из эпизодов матча голкипер выскочил из ворот, пытаясь спасти команду от углового, и что есть силы бахнул в сторону рамы соперника. Мяч с отскоком от паркета влетел в сетку.

«Дорожник» победил «Борисов» в дополнительное время со счетом 5:4 и вышел в финал, где одолел «Лидсельмаш» и в седьмой раз поднял Кубок страны.

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