Eurosport
Термоядерный гол белорусского вратаря, после просмотра которого хочется печь драники и зразы
Максим Лысенко сотворил нечто очень красивое.
Полуфинальный матч Кубка Белоруссии между минским «Дорожником» и «Борисовом-900» был украшен невероятным голом вратаря минчан Максима Лысенко.
В одном из эпизодов матча голкипер выскочил из ворот, пытаясь спасти команду от углового, и что есть силы бахнул в сторону рамы соперника. Мяч с отскоком от паркета влетел в сетку.
- «Дорожник» победил «Борисов» в дополнительное время со счетом 5:4 и вышел в финал, где одолел «Лидсельмаш» и в седьмой раз поднял Кубок страны.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте