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Тренер украинской мини-футбольной команды избил арбитра по ходу матча

Тренер украинской мини-футбольной команды избил арбитра по ходу матча
Eurosport

33 мин. назадИзменено 17 мин. назад

Поступок, за который можно попасть за решетку.

Тренер любительской мини-футбольной команды Viva Cup применил физическую силу по отношению к арбитру. Обслуживавший встречу Василий Черничко удалил игрока Viva Cup за две желтые карточки: первое предупреждение футболист получил за грубую игру, вторую – за мат.

Не согласившийся с решением арбитра тренер Роман Перадзе вышел на площадку и нанес мужчине удар в голову, от которого тот упал.

Полное видео – тут.

  • Viva Cup было засчитано техническое поражение.

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