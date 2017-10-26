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Тренер украинской мини-футбольной команды избил арбитра по ходу матча
Поступок, за который можно попасть за решетку.
Тренер любительской мини-футбольной команды Viva Cup применил физическую силу по отношению к арбитру. Обслуживавший встречу Василий Черничко удалил игрока Viva Cup за две желтые карточки: первое предупреждение футболист получил за грубую игру, вторую – за мат.
Не согласившийся с решением арбитра тренер Роман Перадзе вышел на площадку и нанес мужчине удар в голову, от которого тот упал.
Полное видео – тут.
- Viva Cup было засчитано техническое поражение.
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