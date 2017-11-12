27-летний нападающий «Синары» Сергей Абрамов забил шикарный мяч в игре 7-го тура чемпионата России с «Ухтой».

При счете 5:1 звездный форвард русского мини-футбола вышел один на один с вратарем и перекинул его самым необычным из возможных способом:

Итоговый счет матча, проходившего 11 ноября, – 8:5 в пользу «Синары». На следующий день команды встретились снова, и екатеринбуржцы вновь победили – 4:1.

Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев был впечатлен и сказал, что Абрамов в одиночку разрушил оборонительные построения его команды.

Сергей Абрамов провел 33 матча и забил 12 голов за сборную России.

Он трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

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