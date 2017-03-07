Eurosport
Аллигатор поймал гигантскую рыбу и пронес ее через поле для гольфа
Ни с кем не поделился.
Инцидент произошел на турнире во Флориде. На поле появился аллигатор с огромной рыбой в зубах. Рептилия, не обращая внимания на людей, прошла через поле и вернулась в водоем.
Это не первый случай, когда аллигаторы гуляют на турнирах по гольфу. Ранее во Флориде гигантская рептилия размером с динозавра срезала путь через поле.
- Численность популяции миссисипского (американского) аллигатора оценивается на уровне миллиона особей.
- Американские аллигаторы в среднем вырастают до 3,5 метров и весят около 200 кг.
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