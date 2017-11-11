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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом
Мужчина не справился с небольшой горкой, но не пострадал.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели встречу в Японии, приятным событием которой стала совместная игра в гольф.
В какой-то момент с японским политиком случился казус: после удара из песчанной ямы он поспешил ее покинуть, но наступив на край сорвался обратно. Эпизод попал в объективы камер. Трамп на падение соперника никак не отреагировал.
- Синдзо Абэ – 90-й премьер-министр Японии.
- Дональд Трамп стал президентом США с 2016 года.
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