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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Eurosport

1 час назад

Мужчина не справился с небольшой горкой, но не пострадал.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели встречу в Японии, приятным событием которой стала совместная игра в гольф.

В какой-то момент с японским политиком случился казус: после удара из песчанной ямы он поспешил ее покинуть, но наступив на край сорвался обратно. Эпизод попал в объективы камер. Трамп на падение соперника никак не отреагировал.

  • Синдзо Абэ – 90-й премьер-министр Японии.
  • Дональд Трамп стал президентом США с 2016 года.

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