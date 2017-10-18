Советская гимнастка Гуцу обвинила шестикратного чемпиона Олимпиад Щербо в изнасиловании

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Игр-1992 советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании.

Гуцу написала о произошедшем в 1991 году преступлении в фейсбуке. Женщина присоединилась к движению Me too, которое зародилось после результатов расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

«Я наконец-то набралась смелости после 27 лет молчания. Татьяна Топорова, которую я считала своей подругой и партнером по национальной сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Ты была там и все слышала, но ты ничего не сделала, чтобы защитить меня. Рустам Шарипов, спасибо тебе, что ты был таким хорошим товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет.

Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году – Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке долгие годы. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательство гораздо сильнее твоих слов. Сейчас я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история золушки. Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я попытаюсь быть уверенной в своих силах и помогать другим. Спасибо, Джина Тай», – написала Гуцу.

41-летняя Гуцу на Играх в Барселоне завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, а также брала золото на чемпионате мира 1991 года.

45-летний Щербо помимо шести золотых медалей на Олимпиаде-1992, завоевал четыре бронзовые награды на Играх в Атланте в составе сборной Белоруссии.

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