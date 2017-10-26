«Он монстр. Он насиловал меня». Чему учит история Виталия Щербо

«Это был самый страшный день в моей жизни. У меня угоняли машины, друзья воровали мои деньги прямо из квартиры, но это мелочи. Представьте: я примчался в больницу и увидел жену – неживое мясо на кушетке. Врач говорил, что она не доживет до утра», – так шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо рассказывал про автокатастрофу с участием первой жены Ирины.

Все произошло в середине девяностых в США: девушка поехала в парикмахерскую, машину занесло, и случилась жуткая авария, которая чуть не стоила Ирине жизни. В ту ночь Виталий Щербо метался по госпиталю в поисках людей, которые могли бы спасти жену. Спортсмен был на грани истерики, но не растерялся и сделал максимум для того, чтобы Ирина выжила и восстановилась. Ее оперировали лучшие хирурги, за ней всегда особенно ухаживали медсестры, а муж уделял ей все время, несмотря на приближавшуюся Олимпиаду в Атланте.

Люди, которые знакомы с Щербо лично, отмечают в нем два выдающихся качества: фантастическую целеустремленность и умение очень грамотно расставлять приоритеты. Его характер заметили еще в детстве: мама привела шестилетнего Виталика в гимнастическую секцию, но тренер посчитал пацана слишком пухлым. Тогда толстячок без лишних слез повис на перекладине и спокойно подтянулся десять раз – больше всех, кто уже занимался гимнастикой.

Щербо приняли в спортшколу, но мама, которая сама трудилась акробаткой в цирке, хотела, чтобы ребенок вырос лингвистом. Виталий долго и тщательно изучал английский, но потом все же попросил тренера объяснить матери, что в гимнастике у него получается лучше, чем в языках. Коуч без проблем согласился – в 11 лет Виталий выполнял норматив мастера спорта.

Сумасшедшая нацеленность на результат проявлялась и позже. Перед Олимпиадой-1992 у Щербо спросили о планах, он без промедления ответил: «Стану чемпионом». В то время такая риторика считалась нескромной, поэтому на 20-летнего парня тут же наехали мужчины в строгих костюмах. Виталий, даже не вспотев, отбрил чиновников из спорткомитета: «Я правда знаю, что выиграю, поэтому во всех интервью говорю правду».

На тех Играх гимнаст взял шесть золотых медалей из восьми возможных. Его признали лучшим спортсменом планеты, белорусские гаишники останавливали его ради автографа, Motorola заключила контракт на рекламу пейджеров, а президент Лукашенко дал личный номер, чтобы Щербо мог связаться с ним по любому вопросу.

Важно понимать: в те годы, сразу после развала Союза, монетизация статуса Олимпийского чемпиона была для СНГ чем-то новым и неизведанным. Но Виталий все делал очень четко и грамотно: он вообще не позволял пользоваться своим образом бесплатно. «Я видел, что другие титулованные гимнасты оказались в нищете, но не хотел повторять их путь. Между Олимпиадами 1992 и 1996 годов я просто зарабатывал деньги, потому что жизнь без денег – не жизнь».

В 1996-м Щербо готовился к Играм чуть больше месяца – до этого он ухаживал за пострадавшей женой. Пяти недель хватило, чтобы 24-летний атлет выгрыз четыре бронзовые медали – Виталий назвал этот исход диким провалом, но ему все равно аплодировали, ведь он абстрагировался от личной трагедии. Сам Щербо переживал только о кэше, и выбил положенные призовые (60 тысяч долларов) прямо в Олимпийской деревне. Другим белорусам дали всего 10% от этой суммы, но они не бунтовали.

В конце девяностых Виталий раздавал сверхоткровенные интервью, объясняя, почему уехал из Минска в США. «Работать в Белоруссии тренером за сто долларов в месяц – это я заслужил?» – интересовался шестикратный олимпийский чемпион, и журналисты не могли ничего ему возразить.

Уже тогда он открыто говорил: я возьму свои деньги, открою в Америке гимнастический зал и стану успешным бизнесменом. Так и вышло: у Щербо уже 20 лет занимаются и мальчики, и девочки, и взрослые пухлики, которые хотят привести себя в форму.

Но самое удивительное, что после ухода из спорта (в 1997-м Виталий сломал руку и в 25 лет завершил карьеру) белорусский гимнаст не снизил требований к себе.

Он пожирнел до 110 килограммов, но перешел на жесткую диету и сбросил 20 лишних кило.

Он развелся с первой женой и потерял на этом половину состояния (миллион долларов), но его бизнес продолжил развитие.

Он пережил кризис 2008-го и периодически платил тренерам из личных средств, но не закрылся и в итоге вернулся на прежнюю посещаемость – 600-700 клиентов в зале.

Сильнее всего поражает сюжет из 2014 года. 42-летний Щербо дал интервью, в котором у него спросили про оставшиеся мечты. Виталий признался, что хочет купить дом-автобус класса «А» (цена – от 200 тысяч евро) и дождаться сына (две дочери уже есть).

Прошло всего два года, и в другой беседе с журналистом экс-гимнаст похвастался двумя достижениями:

1. Недавно он ездил на охоту и ночевал в новеньком автодоме;

2. Вот-вот должен родиться сын, и его назовут Родионом.

Из всех планов Щербо не сбылось только заступление на должность министра спорта Белоруссии, но Виталий сам забросил эту идею: смутили частые отставки политиков и недостаточно большой оклад – бизнес приносит в разы больше.

Неделю назад размеренная жизнь Виталия Щербо прервалась. Гимнастка Татьяна Гуцу опубликовала в фейсбуке пост, в котором обвинила белорусскую суперзвезду в изнасиловании на турнире в Штутгарте в 1991 году.

«Виталий Щербо – монстр, из-за которого я столько лет находилась в плену собственных страхов. Он насиловал меня. Татьяна Торопова, которую я считала подругой и партнером по сборной, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда я нуждалась в тебе больше всего. Ты была там, все слышала, но не стала меня защищать. Рустам Шарипов, спасибо, что так здорово защищал своего друга и не стал защищать меня, маленькую 15-летнюю девочку», – написала Гуцу.

Щербо сразу же заприватил собственную страницу в фейсбуке – видимо, чтобы не нарываться на неудобные вопросы. Бывшая гимнастка Татьяна Торопова, которую Гуцу упомянула в послании, заявила, что Виталий просто общался с Татьяной. «Он немножко к ней лез, но никакого насилия не было» – так звучит опровержение.

Других свидетельских показаний у Гуцу нет. Ее единственный шанс – обратиться в немецкий суд, где срок давности дел по изнасилованию составляет 30 лет. «Я буду начинать процесс», – гордо пообещала Татьяна.

На самом деле, она объективно не выиграет это дело: во-первых, не хватает доказательств, во-вторых, по всей биографии Щербо можно сделать вывод, что он не сдастся, пока не отбелит собственную репутацию. Виталий наймет лучших адвокатов, привлечет партнеров по той команде, даст десяток резонансных интервью, но не позволит испачкать имя.

Мораль в другом. Если Гуцу так жаждала справедливости, ей не стоило 26 лет держать эту боль в себе, дожидаясь скандала с участием Харви Вайнштейна. Даже если допустить, что насилие было, Щербо, в отличие от Вайнштейна, не давал своей жертве ролей, так что Татьяне совершенно ничего не мешало отнести заявление в соответствующие органы.

Но она поступила иначе: то ли боялась, то ли стеснялась, то ли сомневалась, нужно ли вообще об этом рассказывать.

Ответ тут может быть лишь один – конечно, нужно, но точно не через 26 лет. Реальные подлецы должны быть наказаны сразу, а не с такой гигантской паузой, которая заставляет очень сильно сомневаться в правдивости показаний жертвы.

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