Чеховские медведи
    -
    16:00
    11.11.17
    HC Motor Zaporozhye
      Лига чемпионов • Группа D
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Чеховские медведи - HC Motor Zaporozhye
      Лига чемпионов - 11 ноября 2017

      Гандбол, Лига чемпионов. Следите за матчем Чеховские медведи – HC Motor Zaporozhye на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Чеховские медведи – HC Motor Zaporozhye? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
      Сегодня сражаются Чеховские медведи и HC Motor Zaporozhye, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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