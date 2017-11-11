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Чеховские медведи - HC Motor Zaporozhye

Лига чемпионов - 11 ноября 2017

Гандбол, Лига чемпионов. Следите за матчем Чеховские медведи – HC Motor Zaporozhye на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Чеховские медведи – HC Motor Zaporozhye? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.

Сегодня сражаются Чеховские медведи и HC Motor Zaporozhye, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

