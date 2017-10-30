«Поздравляем великого гандболиста». Федерация гандбола России затроллила Марадону в его днюху

30 октября экс-капитан сборной Аргентины по футболу Диего Марадона отпраздновал день рождения. В честь этого Федерация гандбола России выложила в твиттере фотки легендарного гола Марадоны англичанам и сэйва в матче против СССР: «Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!»

Марадона рукой послал мяч в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986. После матча аргентинец заявил, что забил гол рукой бога.

Спустя четыре года Марадона рукой спас ворота в матче группового этапа против СССР.

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