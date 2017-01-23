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Тунис - Саудовская Аравия
Чемпионат мира - 23 января 2017
Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Тунис – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 23 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тунис – Саудовская Аравия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Тунис и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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