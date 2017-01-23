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Польша - Аргентина

Чемпионат мира - 23 января 2017

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Польша – Аргентина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 23 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Польша – Аргентина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.

Сегодня сражаются Польша и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

