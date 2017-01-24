Испания
-
22:45
24.01.17
Хорватия
Чемпионат мира • 1/4 финала
Финальная стадия
Перед матчем

Онлайн
Испания - Хорватия
Чемпионат мира - 24 января 2017

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Испания – Хорватия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания – Хорватия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Испания и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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