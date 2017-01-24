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Словения - Катар
Чемпионат мира - 24 января 2017
Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Словения – Катар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Словения – Катар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Словения и Катар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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