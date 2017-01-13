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Германия - Венгрия

Чемпионат мира - 13 января 2017

Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Германия – Венгрия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 13 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Германия – Венгрия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.

Сегодня сражаются Германия и Венгрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

