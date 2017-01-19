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Македония - Исландия
Чемпионат мира - 19 января 2017
Гандбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Македония – Исландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Македония – Исландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Гандбол.
Сегодня сражаются Македония и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Гандбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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